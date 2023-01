The First Slam Dunk: il film di Toei supera gli 8 miliardi di yen al box office

Con Slam Dunk Takehiko Inoue è stato in grado non solo di conquistare milioni di lettori e avvicinarli al mondo del basket ma anche di rivoluzionare gli spokon. Considerata ancora oggi una delle opere più rappresentative del genere sportivo, la serie è tornata con il primo film animato, The First Slam Dunk, ricevendo un'ottima accoglienza.

Uscito in Giappone il 3 dicembre 2022 il lungometraggio, prodotto da Toei Animation e Dandelion Animation Studio, con la direzione dello stesso Inoue, è stato presentato come un progetto ambizioso quanto interessante. La decisione di riportare Hanamichi Sakuragi e i suoi compagni sul campo da basket dopo così tanto tempo dall’anime e dalla conclusione del manga ha infatti riacceso la passione di coloro che avevano seguito le partite dello Shohoku anni fa, e incuriosito le generazioni che invece non si erano mai avvicinate all’opera.

Nonostante il film sia ancora trasmesso unicamente in Giappone, le cifre raggiunte meritano di essere analizzate. Infatti, come specificato anche nel post di WSJ_manga riportato in calce, nei primi 44 giorni dal debutto nelle sale The First Slam Dunk ha raggiunto gli 8.2 miliardi di yen, vale a dire quasi 60 milioni di euro, con 5.6 milioni di biglietti venduti. Un risultato incredibile, destinato a crescere con l’arrivo della pellicola in Europa e nel resto del mondo, e che mostra quanto il Giappone sia ancora profondamente legato alla serie di Inoue, uno dei grandi mangaka contemporanei.

Per concludere ricordiamo che anche grazie a The First Slam Dunk, Toei ha registrato incassi stellari nel 2022, e vi lasciamo ad una splendida figure dedicata a Sakuragi realizzata da ZX Studio.