The First Slam Dunk: le giocate dello Shohoku nel nuovo corto promozionale

Da molti considerato come il re assoluto del manga spokon, Slam Dunk sta per tornare al cinema con un nuovo, attesissimo lungometraggio anime. In attesa dell'esordio in rete è stato diffuso un breve teaser promozionale che mette in luce il gioco di squadra dello Shohoku e la sigla del film.

Pochi giorni dopo il trailer su The First Slam Dunk incentrato su Miyagi ne arriva uno nuovo, ma questa volta rivolto non a un singolo personaggio ma al quintetto base dello Shohoku. Nella clip che trovate in calce all'articolo vediamo Hanamichi, Rukawa, Mitsui Miyagi e capitan Akagi abbracciarsi sul campo da gioco e urlare all'unisono "1, 2, 3". Questi numeri stanno anche a indicare la data di uscita di The First Slam Dunk, proprio il 3/12/2022.

A seguire il trailer PV mostra qualche altro frame che ci permette di ammirare la computer grafica del film, ma principalmente svela la sigla che accompagnerà gli spettatori. Il brano di apertura di cui ci viene offerta un'anteprima è "Dai Zero Kan" del gruppo musicale 10-FEET.

Basato sul manga originale di Takehiko Inoue, serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1990 al 1996 e che vanta un totale di 120 milioni di copie in circolazione, The First Slam Dunk è realizzato da TOEI Animation e DandeLion Animation Studio. Il sensei Inoue ha scritto e diretto la sceneggiatura di questo adattamento.