The First Slam Dunk, una live con sorpresa: tanti ospiti e una clip esclusiva su Everyeye

L'uscita di The First Slam Dunk nelle sale italiane si avvicina e per l'occasione noi di Everyeye abbiamo deciso di celebrare il film di Takehiko Inoue con una live di approfondimento, condita da tanti ospiti e una bella sorpresa.

L'appuntamento è fissato a mercoledì 26 aprile alle ore 21:00 sul canale Twitch di Everyeye.

Il nostro responsabile editoriale Gabriele Laurino sarà moderatore di una chiacchierata tra fan, editori e doppiatori legati al mondo di Slam Dunk. Ecco tutti gli ospiti che parteciperanno alla diretta:

Victorlaszlo88 e Cavernadiplatone , entrambi content creatori e grandi fan dell'opera originale

e , entrambi content creatori e grandi fan dell'opera originale Alessandra Marchioni , coordinatrice editoriale di Planet Manga

, coordinatrice editoriale di Planet Manga Francesca Guarracino , editor della serie di Slam Dunk per Planet Manga

, editor della serie di Slam Dunk per Planet Manga Mosé Singh, doppiatore italiano e voce di Ryota Miyagi, protagonista di The First Slam Dunk

La live in questione sarà insomma una bella occasione per parlare delle nostre aspettative sull'attesissimo lungometraggio scritto e diretto da Takehiko Inoue, autore dell'opera originale, ma anche per riflettere sul valore e sull'eredità del manga spokon più amato e influente di sempre.

Ma non è finita qui, perché abbiamo una bella sorpresa per tutti i fan italiani di Slam Dunk: durante la diretta vi mostreremo in esclusiva la prima clip in italiano di The First Slam Dunk, che ci permetterà di dare un primo sguardo alla grafica realistica del film e soprattutto ai doppiatori italiani di The First Slam Dunk.

Vi ricordiamo che la pellicola sarà al cinema il 10 maggio in lingua originale sottotitolata e dall'11 al 17 maggio in italiano, distribuita da Anime Factory e Plaion Pictures.

Siete pronti? La palla è già al centro!