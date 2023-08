The First Slam Dunk contro ogni record: supera Ponyo ed è il 7° film più visto in Giappone

The First Slam Dunk, il nuovo film tratto dal manga sul basket Slam Dunk di Takehiko Inoue, ha venduto circa 10,74 milioni di biglietti per 15,53 miliardi di yen (circa 100,9 milioni di euro) al 27 agosto, il suo 268esimo giorno in Giappone.

Il film è ora il tredicesimo film con i maggiori incassi di tutti i tempi in Giappone, sia fra lungometraggi d'animazione che live-action.

L'opera ha superato anche il noto film del 2008 del maestro Hayao Miyazaki Ponyo Sulla Scogliera, che ha 15,5 miliardi di yen di guadagni nazionali, dunque la differenza è davvero poca. The First Slam Dunk è ora anche il settimo film anime con i maggiori guadagni in Giappone.

A giugno il film aveva venduto oltre 10 milioni di biglietti guadagnando così 14,43 miliardi di yen (circa 95 milioni di euro solo in quel periodo) in Giappone, dopo circa sei mesi nelle sale. Il lungometraggio è uscito in Giappone il 3 dicembre e si è classificato al primo posto nel fine settimana di apertura, con 847.000 di biglietti venduti e con un incasso di 1.295.808.780 yen (circa 8,7 milioni di euro) nel fine settimana di apertura.

Fra i tanti premi, The First Slam Dunk ha vinto il premio Animazione dell'anno alla 46esima edizione dei Japan Academy Film Prizes. Toshiyuki Matsui, il produttore del film, ha ricevuto il premio generale di quest'anno per la 42esima edizione dei Fujimoto Awards annuali dell'Eiga Engeki Bunka Kyōkai (Associazione della Cultura del Cinema).

L'opera ha vinto l'Axis: Satoshi Kon Award for Excellence in Animation come miglior lungometraggio d'animazione, e ha vinto il terzo posto come miglior film d'animazione nella categoria Premi del pubblico del 27esimo Fantasia International Film Festival, che si è tenuto dal 20 luglio ad agosto. 9 a Montreal, Canada.

Inoue ha diretto personalmente il film alla Toei Animation e ha scritto la sceneggiatura. The First Slam Dunk è arrivato in più di 100 sale italiane ed è stata un'esperienza unica per chi è andato a vedere il film. L'autore di Slam Dunk ha parlato di un possibile sequel di The First.