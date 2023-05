The First Slam Dunk: Takehiko Inoue ringrazia gli italiani, messaggio e disegno speciali

Slam Dunk è un manga e un anime molto amato che ruota attorno al mondo del basket. Creato da Takehiko Inoue, il manga è stato pubblicato dal 1990 al 1996, mentre la serie anime è stata trasmessa tra il 1993 e il 1996. La storia segue Hanamichi Sakuragi, un giovane teppista con una personalità vivace e un talento naturale per il basket.

Come si evince dalle date di pubblicazione, stiamo parlando di un prodotto in stile anni '90, pubblicato sulla nota rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, in un periodo d'oro che era trascinato proprio dal manga sul basket di Inoue, insieme al notissimo Dragon Ball di Akira Toriyama e ad altri progetti. In questi mesi, a distanza di tanti anni, l'opera è tornata con il lungometraggio The First: Slam Dunk, un progetto realizzato in 3DCG che porta la squadra di pallacanestro del liceo Shohoku a calcare di nuovo i campetti.

In Italia proprio in queste ore è in proiezione il film tanto atteso dai fan dello spokon, e in queste ore è arrivato un messaggio dell'autore Takehiko Inoue. In italiano, il mangaka ha scritto su Twitter questo messaggio di ringraziamento: "Ciao Italia, come state tutti quanti? Grazie di cuore per il vostro supporto per tutto questo tempo. Sono felicissimo che il film #THEFIRSTSLAMDUNK uscirà oggi nei cinema Italiani!" Il tutto è stato affiancato da un'illustrazione personalizzata su Slam Dunk, con Ryota Miyagi che osserva mentre ha una palla nella mano destra. Sullo sfondo azzurro si legge distintamente la scritta "Ciao, Italia" in nero e in tricolore.

Avete letto la nostra recensione di The First: Slam Dunk? Intanto in Giappone il film entra nella top 10 delle pellicole anime più redditizie, e la sua corsa non è ancora finita.