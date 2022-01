The Flash, è in arrivo il fumetto collegato al film DC con Ezra Miller

A fine 2022, Barry Allen sarà protagonista di The Flash, film che promette di stravolgere il futuro dell'Universo DC al cinema. Per celebrare l'uscita della pellicola diretta da Andy Muschietti, DC Comics annuncia un tie-in a fumetti collegato al film con Ezra Miller intitolato The Flash: The Fastest Man Alive.

Si tratta di una miniserie in tre parti scritta da Kenny Porter e illustrata da Ricardo López Ortiz, Juan Ferreyra e Jason Howard. La cover di The Flash: The Fastest Man Alive #1 sarà realizzata da Max Fiumara, ma è prevista anche una variant cover ad opera proprio di Andy Muschietti, regista di The Flash.



The Flash: The Fastest Man Alive fungerà da prologo per la pellicola di Muschietti, e sarà ambientata dopo gli eventi raccontati dal film Justice League. In questa storia, Barry Allen si troverà a chiedere l'aiuto di Batman per imparare a controllare al meglio i suoi poteri. Si suppone che Batman abbia un ruolo di rilievo anche nel film, dato che The Flash sarà l'ultimo film di Ben Affleck come Batman.



L'uscita di The Flash: The Fastest Man Alive #1 è prevista per il 16 Aprile 2022 negli Stati Uniti. Il secondo numero uscirà a Maggio, mentre la pubblicazione del numero conclusivo è prevista per Luglio. L'intenzione di DC Comics è di raccogliere le tre uscite in un unico volume, che dovrebbe essere pubblicato a Ottobre 2022, in tempo per il debutto del film, la cui uscita è al momento prevista per Novembre 2022.



In attesa della pubblicazione di questo tie-in, consigliamo la lettura della nostra analisi del trailer di The Flash. In calce, condividiamo la cover principale di The Fastest Man Alive #1.