The Flash: Barry Allen si allea con Reverse Flash per affrontare un nuovo villain

Continuano le avventure di The Flash: questa volta Barry Allen dovrà allearsi con uno dei suoi più grandi rivali, per poter sconfiggere un nuovo personaggio inedito apparso nei volumi scritti da Joshua Williamson.

Nel numero 755 della serie i fan del personaggio dei fumetti DC hanno potuto assistere alla sfida tra The Flash e Paradox, ad aiutare il protagonista della collana troviamo anche Reverse-Flash, che ha deciso di allearsi con il suo rivale per sconfiggere definitivamente Paradox. Per vincere lo scontro Eobard Thawne decide di tornare indietro nel tempo, cambiando il destino di Paradox ed evitando la sua trasformazione in villain, riuscendo nel suo intento.

La situazione sembrava andare per il meglio per Barry Allen, quando Reverse-Flash decide di tradirlo di nuovo, uccidendo Godspeed e rivelando a The Flash di aver in mente di sconfiggere tutti i suoi alleati e i suoi amici. Per conoscere come si concluderà la sfida tra i due dovremo aspettare il prossimo 23 giugno, data in cui sarà disponibile il nuovo volume della serie scritta da Joshua Williamson con i disegni di Christian Duce, originariamente pensato per essere pubblicato a maggio ma che è stato rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus.

Se siete appassionati delle avventure di Barry Allen vi segnaliamo le variant cover di The Flash 750.