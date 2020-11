The Flash: DC Comics introduce il nuovo velocista che vedremo in Future State

Alcuni giorni fa la famosa casa editrice DC Comics ha annunciato l'evento Future State, che mostrerà ai lettori un futuro in cui gli eroi che conosciamo oggi si sono praticamente ritirati, o sono stati costretti a farlo, per essere sostituiti da alcuni promettenti giovani, come Jess Chambers che indosserà il costume di The Flash.

Chambers, conosciuta anche come Kid Quick, sarà il primo supereroe non binario della storia dei fumetti pubblicati da DC Comics. Si tratta di un personaggio caratterizzato dalla fluidità di genere, al quale ci si riferirà con pronomi diversi in diverse occasioni. Stando a quanto affermato in un report esclusivo di Screen Rant, Jess Chambers debutterà nelle vesti di Kid Quick nel Teen Justice team di Terra-11, nella storia firmata da Ivan Cohen ed Eleonora Carlini, DC's Very Merry Multiverse.

Lo sceneggiatore del fumetto ha commentato: "Io ho consigliato che Kid Quick fosse il primo personaggio con fluidità di genere di Terra-11, e quando gli editor videro il grandioso design elaborato da Eleonora Carlini, c'è stato subito molto interesse per le storie di questo personaggio, oltre a quella dello speciale Merry Multiverse di dicembre." In fondo alla pagina potete vedere il nuovo supereroe in un disegno firmato dalla stessa Carlini.

Questa particolare scelta trova perfettamente senso soprattutto per quanto riguarda il nuovo sistema di interazione tra i membri della Justice League del futuro, in cui nessuno è autorizzato a condividere con gli altri la propria, vera, identità. Ricordiamo che nel numero 758 il rapporto tra Flash e il suo rivale è cambiato, e vi lasciamo ai dettagli riguardo l'evento Future State.