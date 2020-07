The Flash: nel numero 758 il rapporto tra Reverse Flash e il rivale cambierà radicalmente

Avevamo già discusso della rivalità tra The Flash e Reverse Flash, il rapporto tra i due diventerà ancora più complicato dopo gli avvenimenti del numero 758 della collana di fumetti DC dedicati a Barry Allen.

Nelle pagine del fumetto scritto da Joshua Williamson e disegnato da Chrstian Duce, abbiamo assistito agli sforzi del protagonista per salvare la sua famiglia e i suoi amici dai piani di Thawne. Dopo averli messi in salvo, The Flash decide di dirigersi verso la casa in cui è cresciuto, trovandosi subito di fronte ai Tornado Twins, suoi figli del futuro. Dopo un breve scontro, Flash viene catturato dai due, che rivelano di essere in combutta con la Legion of Zoom.

Le cose continuano a peggiorare per il protagonista, una volta trovatosi di fronte a Reverse Flash, che gli rivela di aver provato a prendere i suoi panni nel futuro, ma di non essere riuscito a superare la popolarità di Barry Allen tra le persone. A questo punto Reverse Flash inizia a vibrare ad una certa sequenza, riuscendo così a prendere possesso del corpo di Barry Allen. Rimaniamo in attesa di scoprire come continuerà la collana di fumetti, se siete interessati ad altre opere di Joshua Williamson, vi segnaliamo questa serie dedicata a The Flash.