The Flash: la DC Comics ha rivelato l'enorme iniziativa per celebrare il numero 750

Proprio come è accaduto con Wonder Woman, la DC Comics ha annunciato che in occasione dell'arrivo del numero 750 di Flash saranno realizzate numerose variant cover, riprendendo lo stile del numero 1000 di Action Comics e Detective Comics. Ma non finisce qui.

Quella che leggerete di seguito è la sinossi ufficiale pubblicata dalla DC Comics:

"Per celebrare una pietra miliare nella serie dello Scarlet Speedster, nel febbraio del 2020 la DC pubblicherà un memorabile numero 750 di The Flash, con una cover a cura dell'artista Howard Porter e una serie di storie completamente originali riguardanti le diverse generazioni e multiversi del personaggio. Il numero vedrà un formato di prestigio, dal momento che conterà ben 80 pagine, con un debutto fissato per il 28 Febbraio 2020, impreziosito dalla collaborazione di grandi scrittori e artisti della storia recente di Flash".

Gli artisti ai cui si riferisce la sinossi sono i seguenti: Geoff Johns, Marv Wolfman, Francis Manapul, Rafa Sandoval, Jordi Tarragona, Stephen Segovia, David Marquez, Bryan Hitch, Riley Rossmo , Scott Kolins e Michael Moreci.

Inoltre, il numero 750 presenterà una variant per ogni decennio di pubblicazione del personaggio, con il contributo artistico di José Luis García-López, Jim Lee and Scott Williams and Gary Frank.

Questa la lista completa delle variant:

Variant Cover 1940 (Nicola Scott)

Variant Cover 1950 (Gary Frank)

Variant Cover 1960 (Nick Derington)

Variant Cover 1970 (José Luis García-López)

Variant Cover 1980 (Gabriele Dell'Otto)

Variant Cover 1990 (Francesco Mattina)

Variant Cover 2000 (Jim Lee e Scott Williams)

Variant Cover 2010 (Francis Manapul)

Inoltre, questo speciale numero sarà contraddistinto da una storia originale, "The Flash Age", che darà il via ad un nuovo arco narratvo a cura dello scrittore Joshua Williamson e degli artisti Rafa Sandoval e Jordi Tarrgona.

Mentre la vita di Barlly Allen sta venendo sconvolta da una Speed Force sovraccaricata, la storia imbastita da Williamson precipita con l'arrivo di una nuova minaccia: il temibile Paradox. Destinato a distruggere l'eredità di Flash, Paradox invia il suo messaggero Godspeed per catturare la famiglia del nostro protagonista.

Il numero 80 di Flash ha introdotto una forza ancora più potente delle precedenti, mentre nel corso dell'82 è stata rivelata una vittima illustre.