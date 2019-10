The Flash: nel volume 81 la Speed Force subirà danni pesanti

Come abbiamo potuto leggere nel numero 80 di The Flash, Barry Allen si prepara a sfidare un suo grande rivale, che è riuscito a potenziarsi grazie al potere della Forever Force. Ora le cose sembrano peggiorare per il supereroe di casa DC.

Sappiamo che Hunter Zolomon ha sfidato Black Flash per riuscire ad avere il controllo completo della Forever Force, che gli permetterà di modificare il tempo e lo spazio. Il protagonista della serie nel frattempo è stato ferito gravemente, trovandosi così in grossa difficoltà nell'affrontare lo storico rivale. Barry cerca di interrompere lo scontro, ma non prima di un attacco quasi mortale che mette KO Black Flash. La battaglia viene sospesa principalmente a causa delle rivelazioni di The Flash, che avverte Zolomon che il suo comportamento non farà altro che aiutare Eobard Thawne, pronto a sfruttare la loro debolezza. Così tra i due personaggi si forma una flebile alleanza, ma nonostante questo Barry ha perso l'aiuto di Flash Nero.

Il nuovo numero è stato scritto da Joshua Williamson, mentre ai disegni troviamo le tavole di Scott Kolins, che hanno continuano la nuova serie dedicata a The Flash, eroe dei DC Comics protagonista anche di una serie TV di successo facente parte dell'Arrowverse e che a breve si dovrà confrontare con i poteri de l'Anti-Monitor.