The Four Knights of Apocalypse arriva il 27 gennaio, il primo capitolo sarà lunghissimo

Nove mesi dopo la conclusione di The Seven Deadly Sins, Nakaba Suzuki è pronto a tornare con la serie sequel, The Four Knights of Apocalypse, in arrivo il 27 gennaio sulle pagine del settimanale di Kodansha Weekly Shonen Magazine. In vista del grande ritorno, è stato confermato che il primo capitolo sarà composto da 70 pagine, di cui una a colori.

Vi ricordiamo che The Four Knight of the Apocalypse non vedrà più Meliodas e compagni come protagonisti, bensì dei nuovi personaggi di cui abbiamo parlato in un recente approfondimento. Il manga è il naturale prosieguo della serie principale, e così come con The Seven Deadly Sins, Nakaba-sensei ha optato per un primo capitolo estremamente longevo.

In Italia The Seven Deadly Sins è distribuito da Edizioni Star Comics, che pubblicherà il Volume 39 il prossimo 3 febbraio. Il Volume conclusivo, numero 41, sarà distribuito nel mese di maggio, e probabilmente in futuro sapremo se la casa editrice si impegnerà per portare anche questa nuova serie nelle fumetterie italiane.

E voi cosa ne pensate? State aspettando The Four Knight of the Apocalypse? Fatecelo sapere con un commento! Per prepararvi al meglio alla lettura della nuova opera, poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del manga di The Seven Deadly Sins.