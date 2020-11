The Four Knights of Apocalypse: ecco le prime immagini del sequel di Seven Deadly Sins

Lo scorso 25 marzo la serie di Nakaba Suzuki, The Seven Deadly Sins si è conclusa con il 346esimo capitolo, e in prossimità di questa data è stato annunciato un sequel, che dalle informazioni trapelate è stato chiamato The Four Knights of Apocalypse, che nella giornata di oggi si è mostrato in un'immagine inedita.

In questi mesi di totale silenzio da parte di Suzuki, i fan della serie hanno cominciato a pensare a possibili candidati al ruolo di protagonisti nel sequel, e se da una parte vi è una certa sicurezza per quanto riguarda i personaggi di Lancillotto e Tristano, non sono ancora stati presentati gli altri due cavalieri che andranno a costituire i Quattro dell'Apocalisse.

Una recente immagine però, pubblicata sulle pagine di Weekly Shonen Magazine, ci ha mostrato il design, alquanto semplicistico, di un personaggio mai visto prima, e che potrebbe essere uno dei compagni di Lancillotto e Tristano. Come potete vedere nel post riportato in calce, non viene specificato il nome del ragazzo in questione, che appare con i capelli viola, gli occhi azzurri, mentre tiene una spada nella mano sinistra.

Ricordiamo che è stata annunciata la data d'uscita di The Four Knights of Apocalypse, e che la quarta stagione di Seven Deadly Sins arriverà a gennaio.