The Four Knights of Apocalypse è in produzione: rivelato il sequel di Seven Deadly Sins

Sono passati alcuni mesi dalla fine di The Seven Deadly Sins, manga iconico degli ultimi anni realizzato da Nakaba Suzuki su Weekly Shonen Magazine. Ma immediatamente dopo la fine, l'autore aveva annunciato ai fan di non doversi preoccupare dato che questo mondo medievale sarebbe tornato a breve con il sequel The Four Knights of Apocalypse.

Negli scorsi mesi non sono state date tante informazioni su The Four Knights of Apocalypse, complice una probabile pausa dal lavoro del mangaka unito al tempo per pensare a cosa proporre effettivamente nella prossima serie. Un'infarinatura ce l'ha dato il oneshot di The Seven Deadly Sins di questa settimana dove a essere protagonista è stato Lancelot. Il figlio di Ban e King è stato finalmente presentato dato che nell'ultimo capitolo di The Seven Deadly Sins era stato introdotto solo Tristan, figlio di Meliodas ed Elizabeth.

Insieme all'uscita di questo capitolo autoconclusivo, Weekly Shonen Magazine ha annunciato ufficialmente che The Four Knights of Apocalypse è in produzione. Ciò vuol dire che Nakaba sta lavorando in questo momento sulla serie e magari anche sul primo capitolo, il quale potrebbe arrivare entro fine anno. Questo riempirebbe il vuoto lasciato dalla rivista una volta conclusa la storia di Meliodas e compagni, attendete il loro ritorno?