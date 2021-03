The Four Knights of Apocalypse: svelata la prima copertina del manga sequel di 7DS

Sono passati quasi due mesi dal debutto dell'avventura di Percival, protagonista inedito di The Four Knights of the Apocalypse. Il sequel di The Seven Deadly Sins, famoso manga di Nakaba Suzuki che vede in corso la sua quarta e ultima stagione dell'anime, ha tirato fuori un personaggio nuovo e non uno dei figli degli scorsi protagonisti.

Nel primo capitolo di The Four Knights of the Apocalypse abbiamo fatto la conoscenza di questo strano ragazzo che viveva isolato dal mondo ma, a causa di alcuni eventi, è stato costretto ad andare a Britannia ed esplorare il mondo che aveva intorno. La sua vita è però minacciata da alcuni Cavalieri Sacri a causa di una profezia che vede Percival come uno dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse.

Questa nuova storia che riprende le stesse atmosfere di The Seven Deadly Sins è arrivata ufficialmente all'ottavo capitolo, ma in Giappone sta per fare il suo debutto anche il primissimo tankobon. È stata infatti svelata la copertina di The Four Knights of the Apocalypse che sarà in vendita nell'arcipelago nipponico ad aprile 2021. In basso possiamo vedere l'immagine creata da Nakaba Suzuki, dove Percival alza la mano sinistra a mo' di saluto, inseguito dalla volpe fucsia Sin.

I capitoli del manga di Four Knights of the Apocalypse sono disponibili su Crunchyroll in simulpub in inglese.