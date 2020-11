The Four Knights of Apocalypse: svelata la data di arrivo del sequel di Seven Deadly Sins

La conclusione di The Seven Deadly Sins di Nakaba Suzuki ha portato con sé tante rivelazioni riguardanti la storia delle prossime generazioni, rivelando quindi un sequel in arrivo. Questo è stato momentaneamente intitolato The Four Knights of Apocalypse e, secondo le prime informazioni, era già in lavorazione da parte del noto mangaka.

Fino ad oggi non c'erano stati però aggiornamenti, salvo un capitolo autoconclusivo incentrato su Lancillotto, figlio di Ban ed Elaine e che a sua volta apriva un'altra fase della storia. Sul nuovo numero di Weekly Shonen Magazine però è stata comunicata la data di The Seven Deadly Sins stagione 4, attesissima dai fan essendo l'ultima, ma anche la data di pubblicazione di The Four Knights of Apocalypse.

Le immagini rivelano che il sequel di The Seven Deadly Sins sarà pubblicato a partire dal 27 gennaio 2021, quindi ci vorranno ancora due mesi e mezzo prima di rivedere questi famosi cavalieri. Inoltre, sembra anche che The Four Knights of Apocalypse non sia un titolo definitivo ma ancora provvisorio e pertanto potrebbe essere suscettibile a cambiamenti.

Di sicuro però vedremo sia Tristano che Lancillotto come protagonisti di questa storia, magari affiancati in seconda battuta dai loro famosi genitori. Come rivedete il ritorno di questi storici personaggi?