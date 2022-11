The Fruit of Evolution 2: trailer anime del seinen fantasy

Nella primavera del 2022 arrivò l'annuncio della seconda stagione di The Fruit of Evolution, franchise nato come novel scritta dalla mano di Miku.

La prima stagione di The Fruit of Evolution debuttò su Crunchyroll ad ottobre 2021 e conta un totale di 12 episodi. I fan della serie possono dunque placare parte della spasmodica attesa godendosi il trailer che arriva direttamente dal sito web ufficiale.

La promo, presente in cima alla pagina della notizia, dura ben due minuti e non manca nel caricare lo spettatore sin dai primi secondi. Tra sensuali ragazzine e e dinamici combattimenti, sono presenti alcune interessanti anticipazione dello sviluppo della storia. Nella seconda parte del video sono ascoltabili estratti della opening, ovvero Evolution di Nano, e della ending, Adore Me di Erii Yamazaki. In conclusione la lista del cast: Chiharu Sawashiro è Demiolos, Ami Koshimizu è Angurea, Lynn è Beatrice Roegner, Minory Shiraishi è Agnos Passion, Toshinari Fukamachi è Brood Lev Kaiser, Rui Tanabe è Helen Rosa e Shoya Ishige è Theobold Terra Kaiser. Si aggiunono poi Tomokazu Sugita e Miyuki Sawashiro come rispettivamente Vitor e Destra.

Quali sono le vostre impressioni per il trailer della seconda stagione di The Fruit of Evolution? L'anime debutterà nel gennaio del 2023 e nell'attesa potreste non volervi perdere il lungometraggio ispirato al manga seinen uscito il 24 novembre su Crunchyroll, del quale vi abbiamo informati impressioni dalla NYC 2022 su Laid-Back Camp Movie.