The Fruit of Evolution: Before I Knew It, My Life Had It Made, annunciata la Stagione 2

L'adattamento animato della light novel The Fruit of Evolution: Before I Knew It, My Life Had It Made sta per tornare con una seconda stagione! Un conto alla rovescia ci separa dal sequel tratto dall'isekai di Miku e U35.

The Fruit of Evolution è parte dei simulcast Crunchyroll di ottobre 2021. La prima stagione anime conta un totale di 12 episodi e la trasmissione è finita nel mese di dicembre. A distanza di pochissimi mesi, c'è l'annuncio ufficiale per la Stagione 2. Questa, prende il nome di True: The Fruit of Evolution: Before I Knew It, My Life Had It Made.

L'account Twitter ufficiale dell'anime ha presentato la seconda stagione attraverso il rilascio di una locandina promozionale. Nella key art ritroviamo i protagonisti Seiichi Hiiragi e Saria, ma anche un personaggio misterioso. Sul sito web ufficiale di The Fruit of Evolution: Before I Knew It, My Life Had It Made è partito inoltre un misterioso conto alla rovescia. Questo, termina il 5 agosto, giorno in cui si aprirà il Crunchyroll Expo. Durante questo grande evento, dunque, avremo nuove informazioni sulla serie.

The Evolution of Fruit segue le vicende di Seiichi Hiiragi, il ragazzo più impopolare della sua scuola. Quando la sua classe viene misteriosamente portata nel mondo parallelo di un videogioco, su consiglio di un misterioso gorilla mangia un particolare frutto. Così, comincia la sua vita da vincente.



Se amate il genere, ecco la top 10 anime isekai dai fan giapponesi. La serializzazione della light novel scritta da Miku è cominciata nel 2014 sul sito web Shosetsuka ni Naro, dove prosegue tutt'oggi. Il romanzo viene pubblicato dal 2014, con le illustrazioni di U35.