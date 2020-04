The Genie Family 2020 - Il mago pancione Etcì arriva in simulcast su Yamato Animation

L'anime del 2020 The Genie Family, anche conosciuto in Italia come Il mago pancione Etcì, arriverà in simulcast sul canale YouTube di Yamato Animation a partire da domani, sabato 11 aprile 2020, alle ore 10:30 del mattino. La serie, curata dai ragazzi di Tatsunoko Production, è un sequel del grande classico degli anni '70.

Yamato ha commentato l'acquisizione dei diritti con un lungo post Facebook, dichiarando quanto segue: "Dopo l’atteso debutto di “Arte” e poco prima di quello di “Appare-Ranman!”, Yamato Animation va ad arricchire il proprio palinsesto primaverile con un’altra nuova serie anime, giungendo a quota quattro simulcast assieme a quella di “Plunderer”, attualmente in prosecuzione con la seconda parte. Stiamo parlando di “Genie Family 2020″ (Hakushon Daimou 2020), nuova incarnazione in chiave moderna dell’originale classico del 1969, che i più grandi fra di voi ricorderanno con il titolo “Il mago pancione Etcì”. Questa nuova commedia festeggerà il 50° anniversario dell’opera, riportando nelle nostre case le avventure quotidiane della vivace famiglia di geni". In calce potete dare un'occhiata al comunicato completo.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per altre informazioni sulle serie Yamato, vi rimandiamo ai nostri approfondimenti sugli anime primaverili Arte e Plunderer - Parte 2.