The Girl from the Other Side: la campagna Kickstarter è un successo, arrivano film e corto

Il 5 marzo 2021, i ragazzi di WIT Studio hanno lanciato una compagna Kickstarter per finanziare un nuovo progetto anime per The Girl from the Other Side, chiedendo ai fan circa 3 milioni di yen (€20.000) per iniziare i lavori. Oggi, 9 maggio 2021, la campagna si è definitivamente conclusa, e lo studio ha ricevuto un totale di oltre 20 milioni di yen.

WIT Studio, fresco dell'ottimo lavoro svolto con Vinland Saga e Great Pretender, ha dichiarato di voler realizzare un adattamento del manga di Nagabe a seguito del buon successo riscosso dall'OAD (Original Anime DVD) del 2019. Il DVD in questione era allegato con il Volume 8 del manga, e per l'occasione WIT aveva sperimentato utilizzando una tecnica d'animazione estremamente originale, ritenuta dal regista Yutaro Kubo come "l'unico modo per dare vita ad un'opera simile".

Il manga di Nagabe si è concluso definitivamente lo scorso 5 marzo con la pubblicazione del Volume 11, e nello stesso giorno WIT Studio ha aperto la compagna Kickstarter chiedendo agli appassionati di sostenere il progetto. Il traguardo è stato raggiunto in 24 ore, e nelle settimane successive la campagna ha superato gli stretch-goal di 13, 16 e 20 milioni di yen, aggiunti in un secondo momento a causa dell'inaspettata mole di donazioni.

The Girl from the Other Side riceverà un film OAD il 10 marzo 2022, allegato con il manga spin-off in uscita lo stesso giorno in Giappone. Tutti i donatori che abbiano versato almeno 9.980 yen (€76 circa), riceveranno manga e DVD a casa, con il secondo in lingua giapponese e sottotitoli in inglese. Gli stretch-goal raggiunti hanno permesso allo studio di lavorare su un corto animato di trenta secondi, e di includere un booklet con dei dietro le quinte nella confezione del DVD. Tra le altre sorprese, è stato confermato il doppiaggio inglese e la realizzazione di un capitolo speciale del manga esclusivo per i donatori.