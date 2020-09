The Girl from the Other Side si conclude: annunciato l'ultimo volume in Giappone

The Girl from the Other Side è arrivato in Italia lo scorso anno grazie alla casa editrice J-POP, che poi aveva anche invitato l'autore Nagabe con un incontro al Romics saltato a causa della cancellazione di tutte le fiere. Nel corso degli ultimi mesi la casa editrice nostrana aveva quindi recuperato quasi tutti i volumi pubblicati in Giappone.

Purtroppo questa corsa sta per finire dato che The Girl from the Other Side è prossimo alla conclusione. Il manga di Nagabe dalle atmosfere magiche ha da poco pubblicato in patria il decimo volume, ma al suo interno mangaka e casa editrice hanno annunciato che la storia si concluderà col volume 11. Non si conosce ancora la data di conclusione nella versione in capitoli, pubblicata sul magazine Comic Garden, ma questa avverrà prima di aprile 2021.

Infatti, l'undicesimo e ultimo numero di The Girl from the Other Side è programmato per quel mese. A breve assisteremo quindi alla fine della storia di Shiva e del maestro in questo mondo che mischia magia e inquietudine con toni e disegni accattivanti e quasi onirici.

Nagabe cominciò a pubblicare la storia per Mag Garden nel 2015, mentre nel 2019 l'opera ha ricevuto anche un OAV realizzato da WIT Studio. J-POP invece pubblicherà il nono e terzultimo volume nel mese di ottobre 2020.