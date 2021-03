The Girl from the Other Side: il film si farà, raccolti 6 milioni di yen su Kickstarter

Lo scorso 5 marzo, i ragazzi di WIT Studio hanno annunciato un nuovo adattamento anime di The Girl from the Other Side, il celebre manga di Nagabe pubblicato in Italia da J-Pop. L'uscita dell'OAD (Original Anime DVD), tuttavia, era legata al successo della campagna Kickstarter, e fortunatamente la somma richiesta è stata raggiunta in meno di 24 ore.

WIT infatti ha avuto qualche problema sul fronte della produzione, e ha chiesto ai fan di tutto il mondo di finanziare il progetto donando un minimo di 3 milioni di yen (€20.000 circa), necessari per la realizzazione del lungometraggio. Il goal è stato raggiunto nella giornata di mercoledì, e al momento della stesura di questo articolo il totale supera i 6,3 milioni di yen (€48.500 circa). Le donazioni rimarranno aperte fino al 9 maggio 2021.

Yutaro Kubo e Satomi Maiya ritornano nelle vesti di regista e sceneggiatore dopo l'ottimo lavoro svolto con l'OAV del 2019, così come i doppiatori Rie Yakahashi e Jun Fukuyama, entrambi pronti a riprendere i ruoli di Shiva e del Maestro. Il film uscirà il 10 marzo 2022 come inserto di un nuovo Volume spin-off del manga, che vi ricordiamo essersi concluso definitivamente lo scorso 5 marzo. Tutti gli utenti che abbiano fatto una donazione di livello 3 o superiore su Kickstarter (€76 circa) riceveranno il DVD a casa, in lingua originale con i sottotitoli in inglese.

E voi cosa ne pensate? Avete supportato il nuovo progetto di WIT Studio? Fatecelo sapere con un commento! Per maggiori informazioni vi consigliamo di dare un'occhiata alla compagna Kickstarter, visibile cliccando il link reperibile qui sotto.