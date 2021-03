The Girl from the Other Side: WIT Studio annuncia l'adattamento anime, sarà un OAD

Sarà per la sua magica ambientazione, per l'atmosfera folkloristica o per la splendida storia, eppure The Girl from the Other Side è un'opera che negli ultimi mesi ha davvero fatto parlato di sé. Ormai da tempo i fan attendono un adattamento anime di tutto rispetto che, finalmente, arriverà nel 2022 grazie a Studio WIT.

Aver messo da parte il franchise de L'Attacco dei Giganti ha garantito una bella boccata d'ossigeno per lo studio che, dopo ben tre stagioni dell'adattamento anime del capolavoro di Hajime Isayama, può ora finalmente dedicarsi interamente a nuovi progetti. Tra di essi non poteva mancare uno dei titoli attualmente più ambiziosi, nonché prossimo alla sua naturale conclusione, The Girl from the Other Side.

L'opera sarà adattata in un lungometraggio che uscirà come OAD insieme ad un volume bonus del manga, previsti entrambi il 10 marzo del 2022. Qualora non abbiate mai sentito parlare dell'opera, la trama qui segue:

"In un mondo diviso tra "Dentro" e "Fuori", dove i viventi di entrambi i regni non possono varcare la soglia dell'altro lato per non incorrere in maledizioni, una giovane ragazza di nome Shiva vive dall'altra parte, in un villaggio abbandonato insieme a un guardiano demoniaco dal nome "Maestro". Anche se i due non possono toccarsi, entrambi sembrano condividere un legame che trascende i loro aspetti. Ma quando Shiva decide di lasciare Teacher per cercare sua nonna, il segreto dietro la sua misteriosa condizione di vita viene infine svelato."

E voi, invece, siete interessati a questo anime? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.