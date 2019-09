The Girl From The Other Side: WIT Studio svela la prima preview

Non è pratica desueta quella di allegare, a particolari volumi di determinati manga, un'edizione speciale con annesso un OAV inedito. Stavolta l'obiettivo è The Girl From The Other Side, conosciuto anche come Totsukuni no Shoujo - Siuil a Run, manga molto particolare di Tanabe in prosecuzione già da diversi anni.

WIT Studio, nell'annuncio dell'OAV di The Girl From the Other Side, aveva già anticipato che il cortometraggio animato che sarebbe stato distribuito insieme al volume otto della serie avrebbe utilizzato una tecnica d'animazione molto particolare.

Particolare come il manga, si potrebbe dire, molto spesso paragonato a una versione più dark di The Ancient Magus Bride, e adesso il popolare studio d'animazione che si è occupato anche di L'Attacco dei Giganti ci mostra una preview dell'episodio OAV. In calce potete vedere i primi 120 secondi dell'anime, completamente muto salvo una colonna sonora in sottofondo e con i due personaggi ritratti con uno stile estremamente particolare.

The Girl From The Other Side, titolato in giapponese come Totsukuni no Shoujo, è un manga pubblicato dal 5 maggio 2015 su Comic Garden della casa editrice Mag Garden, fusasi con Production I.G. nel 2007. In Italia, invece, la serie è edita da J-POP. Shiva è una bambina sempre vestita di bianco che convive con il "maestro", una figura dalla testa demoniaca e completamente ammantata di nero, in una casa solitaria. Qual è il segreto di questo mondo e dei due personaggi?