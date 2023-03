The Girl I Like Forgot Her Glasses: annunciato l'anime, arriva in estate!

L'industria animata giapponese si arricchirà presto di una nuova produzione. Da poche ore è stato ufficialmente annunciato l'adattamento animato di The Girl I Like Forgot Her Glasses, tratto dal manga scritto e disegnato da Koume Fujichika. Ecco i primi dettagli sul progetto.

In attesa dell'imminente e spettacolare palinsesto primaverile del 2023, cominciano a ad arrivare i primi annunci per la stagione estiva. L'ultima novità è l'annuncio di The Girl I Like Forgot Her Glasses, di cui è arrivato il primo video promozionale.

In uscita nell'estate del 2023, l'anime di The Girl I Like Forgot Her Glasses è in produzione presso GoHands Studios, lo studio dietro la complicata vicenda di Tokyo Babylon 2021. Lo staff al lavoro sulla serie comprende Susumu Kudo come supervisore del progetto e Katsumasa Yokomine come regista. Takayuki Uchida di Code Geass: Lelouch of the Rebellion è responsabile dei character design e della direzione delle animazioni.

Serializzato sulla rivista Gangan Joker di Square Enix dal 2018, The Girl I Like Forgot Her Glasses racconta la storia di Kaede Komura e dell'attenzione rivolta nei confronti di Ai Mie. Attratto dal fascino della ragazza, tutto ciò che Komura vorrebbe è essere notato da quegli occhi nascosti sotto un paio di occhiali. Tuttavia, poco dopo il loro incontro, Kaede nota che Ai non porta più gli occhiali e che i suoi occhi sono socchiusi.