The Girl I Like Forgot Her Glasses sta per concludersi: nel 2024 arriva l'ultimo volume

Anche il manga The Girl I Like Forgot Her Glasses sta per giungere al termine. L'arrivo del dodicesimo e ultimo volume della serie è previsto per marzo 2024. L'annuncio è arrivato attraverso l'uscita in America dell'undicesimo numero del franchise, preannunciandone il termine.

L'adattamento anime di The Girl I Like Forgot Her Glasses ha debuttato per la prima volta su Crunchyroll ad inizio luglio 2023 e ne è stata annunciata la durata della prima stagione. Al momento non è stata prevista nessuna seconda stagione per la serie dello studio d'animazione GoHand, ma visto il grande materiale da adattare potrebbe arrivare presto.

L'opera nasce per la prima volta su Twitter dalla mano dell'autrice Koume Fujichika, la quale ha disegnato anche per l'antologia ufficiale di Made in Abyss. La serie è una commedia romantica dalla trama leggera e a tratti banale, tuttavia l'uscita del nuovo adattamento è stato uno dei più attesi dell'estate 2023.

La storia ruota attorno al timido Komura, studente delle scuole medie innamorato perso della sua compagna di banco Ai. La ragazza, dagli occhiali di un rosso intenso, spesso dimentica di portarli e questo provoca nel giovane una tenerezza unica nel proprio cuore. Nonostante la sbadataggine, Komura intende in tutti i modi conquistare la sua amica!

Al momento il manga è inedito in Italia. Tuttavia, se la serie anime riceverà il successo sperato, non è da escludere il debutto dei tankobon anche nel nostro paese.