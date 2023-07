The Girl I Like Forgot Her Glasses: rivelata la durata e l'uscita della serie

Tutto pronto per il debutto di The Girl I Like Forgot Her Glasses sul piccolo schermo, avvenuto ad inizio luglio 2023. L'adattamento anime tratto dal manga scritto e disegnato da Koume Fujichika, viene al momento rilasciato in simulcast sulla piattaforma streaming Crunchyroll.

Il trailer di The Girl I Like Forgot Her Glasses è uscito lo scorso marzo e ad oggi, in vista dell'uscita del quarto episodio, è stata rivelata la durata della nuova serie anime. La commedia romantica non ha molte pretese eppure si prospetta una delle uscite shojo più interessanti dell'anno.

La storia ruota attorno al timido Kaede Komura, ragazzo delle scuole medie con la passione per i videogiochi, e della sua cotta pazzesca verso la sua compagna di banco Ai Mie. A contraddistinguere la sua bellezza sono gli occhiali che la ragazza indossa sempre, tranne per un giorno in cui gli occhiali spariscono nel nulla, lasciandole in volto un'espressione strabica e disorientata. Questo particolare fa ancor di più innamorare Komura, determinato a conquistare il suo cuore.

È confermato che la prima stagione di The Girl I Like Forgot Her Glasses sarà composta da soli 13 episodi. La scelta è stata giustificata dal fatto che il manga, nato per la prima volta su Twitter, è in circolazione da appena mezzo decennio. Tuttavia, potrebbe esserne prevista una seconda stagione dato il grande materiale da adattare.

