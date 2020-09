The God of High School, l'autore celebra il finale dell'anime con uno splendido artwork

Il finale di stagione di The God of High School è stato a dir poco esplosivo, e in attesa di scoprire se riceveremo o meno una seconda stagione, l'autore Yongje Park ha deciso di realizzare una meravigliosa illustrazione dei 3 protagonisti per ringraziare il pubblico. L'artwork, visibile in calce, riprende una scena mostrata nel season finale.

The God of High School si è concluso dopo una corsa durata appena tredici puntate. Presentatasi come una serie incentrata sulle arti marziali, l'opera ha finito per evolversi più e più volte assumendo infine la forma di un fantasy vero e proprio, e spostando gli scontri dall'arena del GOH a immensi scenari apocalittici.

La prima stagione dell'anime ha trasposto ben 112 capitoli in 13 episodi, un numero spaventoso, per una media di circa 9 capitoli a puntata. Tower of God, primo anime tratto da un Webtoon trasmesso nel corso della scorsa stagione primaverile, ne ha adattati nello stesso arco di tempo poco meno di 80. Al momento The God of High School è ancora in corso e conta più di 480 capitoli disponibili, tutti consultabili gratuitamente sul sito ufficiale di Webtoon.

