The God of High School: Crunchyroll ci porta dietro le quinte, alla scoperta dell'anime

Se anche voi siete rimasti sorpresi dalla qualità di The God of High School, il nuovo anime di Studio Mappa in onda su Crunchyroll, sarete felici di sapere che il sito streaming ha recentemente postato un lungo video mostrando i dietro le quinte della produzione, con tanto di interviste allo staff e all'autore Yongje Park.

"È un sogno che diventa realtà, mi sento come se avessi raggiunto l'obiettivo più importante in assoluto", ha dichiarato l'ideatore della serie, "personalmente sono molto soddisfatto del risultato finale, ed in particolare del modo in cui lo staff ha gestito il pacing della storia". Il produttore dell'anime si è unito al coro, dichiarando che: "Quest'opera aveva bisogno di uno studio che sapesse gestire animazioni e pacing. Doveva essere Mappa".

A sorprendere di più forse è stato l'utilizzo del motion capture, tecnica scelta dal regista Sunghoo Park per dare vita ai combattimenti. Piuttosto che limitarsi a imitare lo stile del Webtoon infatti, il direttore ha scelto di assumere esperti di combattimento per trattare con dignità i diversi stili mostrati nell'opera, dal taekwondo al taekkyon. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al video completo.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo la serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro primo speciale su The God of High School.