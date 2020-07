The God of High School inizia ora, il primo episodio è disponibile su Crunchyroll Italia

The God of High School è finalmente approdato su Crunchyroll e, nemmeno a dirlo, i server sono andati in tilt a causa dello spaventoso numero di persone connesse. Il sito è attualmente al lavoro per risolvere i problemi di crash e permettere a tutti di vedere in tranquillità "set up/stand up", il primo episodio dell'anime.

In calce all'articolo potete trovare il post di Crunchyroll ed accedere alla prima puntata. Nel momento in cui stiamo scrivendo la piattaforma continua a subire diversi crash e di conseguenza, bisognerà aspettare qualche ora prima che la situazione torni alla competa normalità e l'episodio divenga accessibile a tutti.

Lo scorso 26 giugno Crunchyroll ha mostrato i primi cinque minuti della premiere di The God of High School, riscuotendo un notevole successo. I fan attendevano con impazienza l'arrivo di quelle che si prospetta essere una delle migliori serie del 2020 e di conseguenza, era prevedibile che i server avrebbero riscontrato qualche problema.

Nel caso in cui conosceste l'opera originale, vi ricordiamo che Crunchyroll descrive così la trama: "Un liceale e i suoi amici si sfideranno in un epico torneo prendendo in prestito il potere direttamente dagli dei e scoprendo una misteriosa organizzazione lungo la strada. Basato sul fumetto di Yongje Park". L'anime sarà composto da 13 episodi.

E voi cosa ne pensate? Siete riusciti a vedere la premiere? Fateci sapere il vostro giudizio sulla serie lasciando un commento nel riquadro sottostante!