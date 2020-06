The God of High School: nuovo evento fissato per il 26 giugno, sarà mostrata la premiere

Pochi istanti fa, Crunchyroll ha annunciato che il prossimo 26 giugno si terrà un evento speciale dedicato a The God of High School, attesissimo anime tratto dal Webtoon di Yongje Park. Nel corso del "Digital Event" verranno anche mostrati i primi cinque minuti della premiere, il cui debutto ufficiale è atteso per il 6 luglio 2020.

A quanto pare l'evento è stato realizzato in collaborazione con alcuni membri di Studio MAPPA, in modo da promuovere l'anime in occidente. Oltre alla possibilità di vedere la prima parte dell'episodio uno, gli utenti collegati potranno assistere ad un documentario sul making off dell'anime, ascoltare le dichiarazioni dei produttori musicali della serie e scoprire qualche altra interessante curiosità. Saranno presenti anche Tatsumaru Tachibana (voce di Jin Mori), Kentaro Kumagai (Han Daewi), Ayaka Ohashi (Yoo Mira) e gli autori delle due sigle.

L'evento si terrà alle ore 16:00 (PDT), che nel nostro fuso orario corrisponde all'una di notte circa. Nel caso in cui foste già a letto non dovete preoccuparvi, visto che Crunchyroll dovrebbe pubblicare una replica sul proprio canale YouTube una volta conclusa la trasmissione.

E voi cosa ne pensate? Seguirete l'evento? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di altre novità invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al calendario Crunchyroll dell'estate 2020.