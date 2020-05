The God of High School: un nuovo, folle trailer mostra la forza dei tre protagonisti

Crunchyroll ha appena pubblicato un nuovo trailer per l'adattamento anime di The God of High School, la seconda delle otto serie originali prodotte dal sito streaming ed in arrivo tra il 2020 e il 2021. La preview, disponibile in cima all'articolo in lingua italiana, presenta Jin Mori, Han Daewi e Yoo Mira, i tre protagonisti della serie.

Jin Mori viene descritto come un ragazzo di sedici anni appassionato di taekwondo, arte di combattimento insegnatagli dal nonno che l'ha reso praticamente imbattibile. Per Jin nulla è più importante di essere il numero uno, ed il suo record corrente è di 299 battaglie, con 297 vittorie e 2 pareggi. Han Daewi è un ragazzo che un tempo controllava il distretto di Gangnam in Seoul, costretto a lavorare part-time per pagare le spese mediche del suo partner, vittima di una malattia incurabile. Infine, Yoo Mira è la venticinquesima maestra dello stile di spada "Luce della luna", in cerca di uno sposo che possa aiutarla a far rinascere il suo dojo.

The God of High School debutterà a luglio su Crunchyroll. Le animazioni sono state curate dai ragazzi di Studio MAPPA, mentre la direzione è stata affidata a Sunghoo Park. Crunchyroll descrive così la serie: "Un liceale e i suoi amici si sfideranno in un epico torneo prendendo in prestito il potere direttamente dagli dei e scoprendo una misteriosa organizzazione lungo la strada. Basato sul fumetto di Yongje Park". Vi ricordiamo che l'opera originale conta oltre 450 capitoli disponibili.