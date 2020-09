The God of High School: un nuovo, pazzesco trailer ci prepara al finale di stagione

The God of High School, l'adrenalinico anime tratto dal Webtoon di Yongje Park, sta per concludersi dopo una prima stagione ricca di scontri e animazioni stellari. Per prepararci all'epico season finale in arrivo il prossimo 28 settembre, Crunchyroll ha deciso di pubblicare un nuovo trailer, in cui viene riassunto il percorso dei tre protagonisti.

In cima alla news potete dare un'occhiata alla preview, in cui viene anticipato che i tre eroi necessiteranno del potere degli déi per vincere le prossime battaglie. In particolare il teaser mostra il prosieguo dello scontro tra Jin Mori e Park Ilpyo, che nonostante gli avvenimenti dello scorso episodio sembra ben lontano dal concludersi.

The God of High School ha debuttato lo scorso luglio ed ha immediatamente attirato l'attenzione di molti fan a causa delle splendide animazioni di MAPPA. L'anime è finito nelle tendenze Twitter USA subito dopo la trasmissione del primo episodio, e persino alcuni atleti come Sasha Banks hanno consigliato agli appassionati di recuperarlo al più presto.

La serie ovviamente copre solo una minima parte dell'opera originale, che al momento conta quasi 500 capitoli disponibili. L'anime ha per lo più la funzione di pubblicizzare il Webtoon, ma visto il successo è molto probabile che MAPPA decida di rinnovare per una seconda stagione.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo The God of High School? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante.