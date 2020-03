The God of High School: il nuovo poster promozionale conferma lo studio d'animazione

Il 2020 si preannuncia un anno scoppiettante per Crunchyroll, dopo l'annuncio delle produzioni animate che faranno capolino sulla piattaforma di streaming nel corso dei prossimi mesi. Tra i diversi progetti figura anche God of High School, del quale - nelle ultime ore - è stato rilasciato un nuovo poster promozionale.

L'utente reddit Karma110 ha condiviso sui social la keyvisual, che mostra in primo piano i protagonisti dell'avventura e conferma - inoltre - il coinvolgimento nella produzione di Crunchry Onigri LLC, il quale insieme allo Studio Mappa si occuperà della realizzazione dell'opera.

God of High School si è presentato al pubblico diversi anni fa in veste di "webtoon", una particolare forma di fumetto digitale che ha avuto origine prevalentemente in South Korea, per poi estendere la sua popolarità nel resto del mondo. La crescita di questo nuovo modo di fruizione del medium, tuttavia, si è ripercossa sulla pubblicazione cartacea dei manwha, che hanno subito un sensibile calo di mercato.

Senza divagare ulteriormente, vi lasciamo la descrizione ufficiale diramata da Crunchyroll di God of High School:

"Un liceale e i suoi amici si sfideranno in un epico torneo prendendo in prestito il potere direttamente dagli dei e scoprendo una misteriosa organizzazione lungo la strada. Basato sul fumetto di Yongje Park."

Oltre a God of High School, sul servizio di streaming arriveranno titoli come Tower of God, Freakangels, In Spectre e diverse altre serie facenti parte della linea Crunchyroll Originals.