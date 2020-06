The God of High School, online un nuovo trailer: svelata anche la data di uscita

Pochi istanti fa Crunchyroll ha postato un nuovo trailer di The God of High School, l'attesissimo adattamento tv tratto dal celebre Webtoon di Yongje Park. La preview, disponibile in cima all'articolo con i sottotitoli in italiano, rivela anche la data di uscita dell'anime.

Dopo mesi di straziante attesa è quindi finalmente ufficiale: The God of High School debutterà il 6 luglio 2020 in esclusiva su Crunchyroll in tutto il mondo. In calce potete dare un'occhiata ad una nuova key visual in cui sono ritratti Jin Mori, Han Daewi e Yoo Mira, i tre protagonisti dell'anime.

Crunchyroll descrive così la serie: "Un liceale e i suoi amici si sfideranno in un epico torneo prendendo in prestito il potere direttamente dagli dei e scoprendo una misteriosa organizzazione lungo la strada. Basato sul fumetto di Yongje Park". Vi ricordiamo che l'opera originale conta oltre 450 capitoli disponibili e che è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale di Webtoons.

Tra le altre novità, il sito streaming ha confermato che la serie riceverà un doppiaggio inglese, in maniera simile a quanto accaduto con Tower of God, un altro Crunchyroll Original attualmente in onda. La serie sarà prodotta da Mappa, stesso studio impegnato nella realizzazione de L'Attacco dei Giganti 4 e Jujutsu Kaisen.

E voi cosa ne pensate? State aspettando la serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!