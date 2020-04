The God of High School: il primo, pazzesco trailer mostra delle animazioni da 10 e lode

Crunchyroll ha svelato tantissime novità inerenti all'adattamento anime di The God of High School, il celebre webtoon creato dall'autore sudcoreano Yongje Park. Oltre ad una serie informazioni riguardanti la produzione e lo staff, il sito ha annunciato il mese in cui sarà rivelata al data di uscita e mostrato il primo, pazzesco trailer della serie.

In cima all'articolo potete vedere la preview italiana dell'anime, condivisa pochi minuti fa da Crunchyroll IT. Le animazioni, a prima vista di altissima qualità, saranno curate dai ragazzi dello studio di animazione MAPPA (Dororo, Hajime no Ippo: Rising, Banana Fish), per l'occasione diretti dal talentuoso Sunghoo Park (Terror in Resonance, Yuri on Ice). Il character design è invece opera di Akita Manabu (Kakegurui, Terror in Resonance, Rage of Bahamut).

Per quanto riguarda il doppiaggio, il ruolo del protagonista Jin Mori è stato affidato a Tatsumaru Tachibana, mentre Han Daewi e Yoo Mira saranno rispettivamente interpretati da Kentaro Kumaga e Ayaka Ohashi. Il sito ha confermato che una data di uscita sarà rivelata nel corso dell'estate 2020.

Crunchyroll descrive così la serie: "Un liceale e i suoi amici si sfideranno in un epico torneo prendendo in prestito il potere direttamente dagli dei e scoprendo una misteriosa organizzazione lungo la strada. Basato sul fumetto di Yongje Park". Vi ricordiamo che l'opera originale conta oltre 450 capitoli disponibili.

