The God of High School: quando e dove vedere il primo episodio dell'anime

Finalmente ci siamo, mancano meno di 24 ore al debutto di The God of High School, l'anime più atteso della stagione estiva con Re: Zero 2 e Sword Art Online: Alicization - War of Underworld. Ma dove bisognerà collegarsi, e soprattutto a che ora, per vedere la premiere della serie? Crunchyroll ha recentemente risposto alla domanda dei fan.

La premiere di The God of High School andrà in onda alle ore 7:30 PDT di lunedì 6 luglio 2020 su Crunchyroll. In Italia, l'orario corrisponde alle 16:30, stessa fascia precedentemente occupata dall'apprezzatissimo Tower of God. L'anime verrà trasmesso per 13 episodi e si concluderà definitivamente il 28 settembre 2020.

Nel caso in cui non conosceste la serie, vi ricordiamo che Crunchyroll descrive così la trama: "Un liceale e i suoi amici si sfideranno in un epico torneo prendendo in prestito il potere direttamente dagli dei e scoprendo una misteriosa organizzazione lungo la strada. Basato sul fumetto di Yongje Park". L'opera originale conta oltre 450 capitoli disponibili ed è in fase di serializzazione sul sito ufficiale di Webtoons.

E voi cosa ne dite? Seguirete l'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne qualcosa in più invece, vi rimandiamo al primo trailer di The God of high School.