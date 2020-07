The God of High School: il regista racconta come ha trasposto i vari stili marziali

Il regista Sunghoo Park, direttore della serie animata The God of High School, ha raccontato ai microfoni di Crunchyroll il suo personale cammino nell'industria dell'animazione, parlando di come sin da piccolo abbia provato una forte passione per questo medium:

"Per realizzare il sogno di diventare un animatore, alle scuole medie e al liceo mi concentrai sullo studio dell'arte. Entrai in un'università della Korea che aveva un dipartimento dedicato all'animazione, ma decisi di studiare all'estero per avere la possibilità di espandere i miei orizzonti. Ebbi qualche problema nel decidere se andare in America, dove era locata la Pixar, o in Giappone, dove era stata fondata la Macross. Alla fine scelsi di studiare in Giappone per via dei suoi punti di forza nell'animazione tradizionale".

Nel corso dell'intervista, il director ha poi chiarito il suo coinvolgimento in The God of High School, spiegando le fonti da lui utilizzate nella trasposizione delle arte marziali:

"Il torneo God of High School riunisce diversi stili di arti marziali in un'unica sede. Per questo motivo volevo testarli personalmente, ma non avevo né il tempo né il budget, quindi tutto quello che potevo fare era ricercarli tutti su YouTube (lol). Ad esempio, ho studiato le tecniche del taekwondo su YouTube, quindi ho riprodotto i loro movimenti in key frames disegnati a mano. Ho incorporato il mio stile di ripresa per creare immagini molto intense che danno l'impressione di una grande velocità."

Ha poi concluso raccontando la giornata tipo per un director nell'industria nell'animazione:

"Bene, inizio con la parte più importante del lavoro di un director, il controllo degli storyboard, lavoro poi su quelli degli episodi che mi sono stati assegnati. Seguono riunioni e controlli di progettazione, quindi realizzo i key frames per le puntate di cui sono responsabile e controllo i tagli degli altri episodi".

