The God of High School: rivelati il numero di episodi dell'anime

Il 2020 si sta trasformando in un anno particolarmente importante per le produzioni editoriali coreane, in quanto i titoli di maggior successo stanno iniziando a ricevere finalmente un adattamento animato. Il prossimo anime in arrivo tratto da un manga coreano è l'attesissimo The God of High School.

Tower of God è stato un successo della scorsa stagione, al punto tale che la produzione sembra aver già messo in cantiere una seconda serie. A tal proposito, vi ricordiamo che l'omonimo manhwa di SIU conta all'attivo oltre 400 capitoli, pertanto vi rimandiamo alla notizia dedicata qualora voleste riprendere la storia dalla fine dell'anime.

Ad ogni modo, dall'universo editoriale coreano il prossimo a fare il suo clamoroso debutto è The God of High School, pilastro di Webtoon con centinaia di numeri alle spalle. L'anime comincerà la sua avventura il prossimo 6 luglio su Crunchyroll che descrive così la storia: "Un liceale e i suoi amici si sfideranno in un epico torneo prendendo in prestito il potere direttamente dagli dei e scoprendo una misteriosa organizzazione lungo la strada. Basato sul fumetto di Yongje Park".

Un leak, inoltre, ha recentemente confermato che la stagione 1 sarà composta da 13 episodi. Vi ricordiamo, infine, che lo studio incaricato delle animazioni è MAPPA, compagnia attualmente al lavoro su L'Attacco dei Giganti 4.

