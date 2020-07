The God of High School: un cameo speciale per Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. è ormai un attore di fama mondiale, riconosciuto da tutti principalmente per il ruolo di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe. Se i fan del ricco e geniale Tony Stark si stavano chiedendo quando l’avrebbero rivisto la risposta è sorprendente, infatti fa un simpatico cameo nel secondo episodio di The God of High School .

Gli appassionati dell’opera di Yongje Park sanno che nel webcomic originale l’autore aveva fatto ricoprire il ruolo del Presidente degli USA a Barack Obama, e non è affatto strano se si pensa che il progetto iniziale risale a più di 10 anni fa. Quindi non solo è stato deciso di cambiare persona per l’adattamento anime ma è stato scelto Tony Stark, con un viso estremamente somigliante a quello di Robert Downey Jr., per ricoprire tale ruolo.

In un’intervista per Crunchyroll è stato confermato che durante la realizzazione del personaggio il regista, dopo aver visto i bozzetti iniziali che richiamavano già il volto di Downey Jr., ha voluto renderlo il più simile possibile all’attore. Il risultato è sicuramente fedele e al contempo simpatico, come potete vedere nel post in fondo alla pagina.

Il regista, Sunghoo Park, ha discusso i vari cambiamenti legati alla figura del presidente, e mentre Obama non sarebbe più apparso nella storia, così come l’attuale Trump, hanno preferito creare un personaggio che secondo loro “avesse l’aria di un Presidente americano”. L’autore del manhwa non si è lasciato sfuggire la possibilità di definire Robert Downey Jr. Come “l’immagine di un perfetto presidente, come lo avevo disegnato nel fumetto”.

Ricordiamo che la serie The God of High School è disponibile su Crunchyroll, e che di recente è diventata trend su Twitter, dove alcuni appassionati l'hanno addirittura definita migliori di ONE PIECE e Tower of God.