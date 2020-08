The God of High School e le similarità con Dragon Ball: tutte le citazioni nell'anime

Yongje Park, autore di The God of High School, ha dichiarato più volte di essersi appassionato ad anime e fumetti grazie a Dragon Ball, la storica serie di Akira Toriyama. Le similarità tra le due opere sono lampanti, e l'episodio 6 dell'anime ha inserito nel mix qualche citazione inequivocabile, come avranno reagito i fan?

Nella puntata 6 gli spettatori hanno fatto la conoscenza de "I Sei", il gruppo di guerrieri più forte dell'opera di Park. Ognuno di questi è il maestro di un preciso stile di combattimento, e durante la spiegazione di Mujin, viene mostrato un murales in cui spicca la figura di Sun Wukong, il Re delle Scimmie a cui è ispirato il personaggio di Goku.

Lo stesso Jin Mori presenta diverse similarità con Goku: entrambi hanno una morale semplice, hanno perso i propri genitori e hanno vissuto con il nonno, tengono particolarmente ai propri amici, desiderano combattere con persone sempre più forti e si allenano costantemente. Il personaggio di Jin è, secondo quanto rivelato dall'autore, ispirato proprio al protagonista di Dragon Ball, con cui condivide il desiderio di migliorarsi e il senso dell'umorismo.

Naturalmente le citazioni non finiscono qui, ma per continuare a parlarne bisognerebbe analizzare l'opera originale e addentrarsi in territorio spoiler. Per il momento vi lasciamo con i commenti dei fan, che come potete vedere in calce hanno colto le similarità tra le due opere.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo l'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento sullo stile di combattimento dei tre protagonisti e sulle nostre prime impressioni su the God of High School.