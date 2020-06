The God of High School: svelate Opening ed Ending Theme dell'anime in uscita a luglio

Si sta lentamente avvicinando la data di uscita di The God of High School, secondo degli otto Crunchyroll Originals in arrivo tra il 2020 e il 2021. A circa un mese dall'arrivo del Ragnarok sono state comunque condivise nuove informazioni, questa volte inerenti alle sigle di apertura e chiusura dell'anime.

L'Opening si intitolerà Contradiction e sarà curata dal celebre artista di musica elettronica/dance giapponese KSUKE e cantata da Tyler Carter, mentre l'Ending Theme sarà WIN, brano composto e interpretato dal boy band coreana CIX. Entrambi i pezzi sono state realizzati appositamente per l'anime.

KSUKE ha parlato ai microfoni di Crunchyroll dichiarando quanto segue: "Sono eccitatissimo, non vedo l'ora che gente ascolti Contradiction. L'idea era quella di costruire un pezzo forte, che rappresenti al meglio gli scontri mostrati in The God of High School. Il brano sarà disponibile in tutto il mondo e spero che il pubblico possa apprezzarlo e ascoltarlo mentre si gode l'anime!"

Seunghun dei CIX ha invece espresso così il suo amore per l'anime: "Amo i webtoons, cominciai a leggerli sin da piccolo e conitnuai durante il mio percorso scolastico. The God of High School era uno di quelli di cui io e i miei amici parlavamo in continuazione! Adoro il fatto che sia così esagerato, tutti i personaggi sono fantastici. Personalmente comunque, se dovessi sceglierne uno, direi Jin Mori, il protagonista!"

E voi cosa ne pensate? Pronti per il debutto dell'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'ultimo trailer di The God of High School, pubblicato da Crunchyroll circa due settimane fa.