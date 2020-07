The God of High School è trend su Twitter: per i fan è meglio di ONE PIECE e Tower of God

The God of High School è arrivato su Crunchyroll nella giornata di ieri. Dopo un'attesa lunga, un altro Crunchyroll Original finalmente ha visto il proprio debutto e ancora una volta è basato su un manhwa, ovvero un fumetto coreano. Nonostante siano meno famosi della controparte nipponica, questi si stanno ritagliando uno spazio tra i fan.

In attesa di scoprire se i nuovi anime prodotti da Crunchyroll possano far esplodere il mondo dei manhwa in modo definitivo, sicuramente il mondo ha apprezzato parecchio il primo episodio di The God of High School. Un episodio eccitante e frenetico che ha già messo in luce le buone qualità della storia e dei personaggi oltre che della capacità dello Studio MAPPA, incaricato di animare la serie TV.

I fan sono rimasti estasiati dalla ventina di minuti a cui hanno assistito e c'è chi si è già congratulato con Studio MAPPA per il lavoro svolto, mettendo anche in mostra alcune sequenze di animazione. Nei tweet che potete osservare in calce ci sono alcune scene e pareri dei fan di tutto il globo, con qualcuno che ha addirittura osato paragonarlo a ONE PIECE o a un altro prodotto manhwa recente, Tower of God.

In attesa di vedere se il primo episodio è stato un fuoco di paglia o se l'anime ha delle qualità intrinseche, vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su The God of High School.