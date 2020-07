The God of High School, la wrestler Sasha Banks rivela: 'Lo adoro, dovete guardarlo!'

Nel corso della giornata di ieri, Crunchyroll ha pubblicato un'interessante intervista con protagonista la wrestler statunitense Sasha Banks, militante nel roster di SmackDown attuale detentrice del Women's Tag Team Championship. Durante la chiacchierata, la ragazza ha parlato dei suoi anime preferiti e di The God of High School.

Il giornalista ha aperto l'intervista domandando: "È arrivata prima la passione per gli anime o quella per il wrestling?", al che, la lottatrice ha risposto: "Anime, senza ombra di dubbio! Iniziai a vedere Sailor Moon a cinque anni, ogni mattina prima di andare di scuola. Usagi (Bunny nella versione italiana) è stata uno dei miei modelli da bambina. Volevo sempre essere la numero uno e fare del bene".

Il discorso si è poi spostato sul più recente The God of High School: "Adoro il fatto che ci sia un torneo, perché mi permette di vedere tanti personaggi diversi e ho la libertà di tifare per quello che utilizza lo stile che mi piace di più. Sono curiosa di scoprire quali sono i desideri dei tre protagonisti. Per ora comunque non ho un vero e proprio personaggio preferito, è ancora presto. Solitamente ci vuole un po' prima che mi affezioni [ride]".

Infine, la ragazza ha spiegato la strategia che adotterebbe se dovesse trovarsi in una situazione simile, lanciando anche un messaggio ai fan: "A me interessa vincere, nient'altro. Mi alleno sempre e sono costantemente preparata per affrontare qualsiasi avversario. Come arma forse utilizzerei i miei anelli personalizzati. Per quanto riguarda l'anime, dovete guardarlo! Correte e parlatene con i vostri amici, è questo che li rende così divertenti!".

