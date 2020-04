The God of Highschool: nuovi dettagli sul torneo di arti marziali nel nuovo trailer

Poche ore fa Crunchyroll, la piattaforma statunitense di streaming legale, ha distribuito attraverso i suoi social un nuovo trailer di The God of Highschool, secondo anime Crunchyroll Original nato dalla collaborazione con Line Webtoon che verrà distribuito in esclusiva a Luglio 2020 in simulcast mondiale.

In questa stagione primaverile stiamo avendo modo di apprezzare Tower of God, il primo webtoon coreano a fare il grande salto nell'animazione giapponese. A proposito se non vi è ancora chiaro il funzionamento della torre di Dio date un'occhiata alla nostra spiegazione non-spoiler. Grazie all'accordo siglato fra Naver, detentrice dei diritti di Line Webtoon, e Crunchyroll, sono state programmate per il 2020 tre serie esclusive: la prima come già detto è Tower of God, la seconda è The God of Highschool e andrà in onda a Luglio, terza in ordine temporale è Noblesse che probabilmente vedremo in autunno.

L'anime di studio MAPPA (Yuri!!! on Ice, Inuyashiki, Kakegurui) si occuperà di adattare le vicende di Jin Mori (Tatsumaru Tachibana), Han Daewi (Kentaro Kumagai) e Yoo Mira (Ayaka Ohashi) in un epico torneo condotto da una misteriosa organizzazione alla ricerca dei migliori giovani talenti coreani con la promessa di esaudire un loro desiderio, qualunque esso sia. Le nuove aggiunte al cast annunciate sono:

Daisuke Namikawa: Park Mujin.

Tomokazu Sugita: Gang Manseok.

Yuki Kaida: Commissario O.

Asami Tano: Commissario P.

Kenji Hamada: Commissario Q.

Chikairo Kobayashi: Commissario R.

Tomokazu Seki: Presentatore T.

Alla regia troveremo Sunghoo Park (Garo: Vanishing Line) e al character design Manabu Akita (kakegurui), mentre Kiyoko Yoshimura (Dogs: Bullets & Carnage, Last Exile-Fam) si occuperà della sceneggiatura e Arisa Okehazama del comparto musicale. I nuovi componenti dello staff rivelati sono invece:

Art director: Kuniko Iwatani, Sachiko Nishiguchi.

Color Coordination: Ami Kutsuna.

Director of Photography: Shigeki Asakawa.

Editing: Satoshi Aihara.

Sound Director: Kisuke Koizumi.

Sound Effects: Katsuhiro Nakano.

Music Producer: Yoshiki Kobayashi.

Cosa ne pensate di questo nuovo anime in programma per la stagione estiva, seguivate già l'opera online? Vi ricordiamo che il Crunchyroll EXPO del 4 settembre è confermato per il momento.