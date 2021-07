The Great Jahy Will Not Be Defeated debutta il 31 luglio su Crunchyroll, online il trailer

The Great Jahy Will Not Be Defeated! debutterà su Crunchyroll il 31 luglio 2021, secondo quanto annunciato pochi istanti fa dal sito web ufficiale della serie. L'anime si è recentemente mostrato nel primo trailer e a quanto pare ci accompagnerà fino al 2022, visto che la prima stagione sarà composta da ben due cour.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo ancora una volta che The Great Jahy Will Not Be Defeated! è un manga serializzato mensilmente su Gangan Joker di Square Enix, attualmente in corso con 6 Volumi pubblicati. La sinossi recita quanto segue: "La grande Jahy, seconda in comando del Re dei demoni nel regno oscuro, è considerata da sempre come una figura spaventosa, temuta e rispettata da tutti. Durante uno scontro con una maga, però, il cristallo di mana che garantisce l'equilibrio nel regno delle ombre viene distrutto, e Jahy si ritrova trasportata sul pianeta Terra, in una forma decisamente meno temibile. Risvegliatasi in un bilocale in Giappone, Jahy cerca un modo per tornare indietro e recuperare i suoi poteri, ma per prima cosa deve riuscire a sopravvivere!".

Crunchyroll Italia ha recentemente annunciato che distribuirà l'anime in simulcast, nel giorno d'uscita per tutti gli abbonati e a partire dalla settimana successiva per gli utenti non iscritti. Anche in caso di successo le chance di un rinnovo immediato sono abbastanza ridotte, visto che con 24 episodi in programma è estremamente probabile che l'anime copra praticamente tutti i capitoli pubblicati dal 2017 ad oggi, specie considerando che il manga è serializzato su una rivista mensile.

L'estate di Crunchyroll comunque non si ferma qui. Oltre a The Great Jahy Will Not Be Defeated! la piattaforma ha annunciato una valanga di nuovi simulcast e tanti anime in prosecuzione, tra cui My Hero Academia 5, Tokyo Revengers e To Your Eternity.