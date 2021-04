The Great Jahy Will Not Be Defeated riceverà un anime: uscita fissata per luglio 2021

The Great Jahy Will Not Be Defeated!, il manga comedy di Wakame Konbu ispirato al più celebre The Devil Is a Part-Timer!, riceverà un adattamento anime nel 2021, con uscita fissata per questa estate. Per il momento Square Enix non ha rivelato dettagli sul team di produzione, ma il sito ufficiale conferma che la premiere sarà trasmessa a luglio.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che The Great Jahy Will Not Be Defeated! è un manga serializzato mensilmente su Gangan Joker di Square Enix, attualmente in corso con 6 Volumi pubblicati. La sinossi recita quanto segue: "La grande Jahy, seconda in comando del Re dei demoni nel regno oscuro, è considerata da sempre come una figura spaventosa, temuta e rispettata da tutti. Durante uno scontro con una maga, però, il cristallo di mana che garantisce l'equilibrio nel regno delle ombre viene distrutto, e Jahy si ritrova trasportata sul pianeta Terra, in una forma decisamente meno temibile. Risvegliatasi in un bilocale in Giappone, Jahy cerca un modo per tornare indietro e recuperare i suoi poteri, ma per prima cosa deve riuscire a sopravvivere!".

Il manga prende chiaramente ispirazione da The Devil Is a Part-Timer! di Satoshi Wagahara, con la protagonista obbligata a lavorare con la sua ex avversaria mentre cerca un modo per tornare nel suo mondo. Secondo gli ultimi report di Square Enix le vendite sono decisamente promettenti, e in vista del lancio nei paesi occidentali è stata ritenuta una buona idea pubblicizzare l'opera con un adattamento televisivo.

Noi intanto approfittiamo per l'occasione per ricordarvi che il sopracitato The Devil is a Part-Timer, conclusosi nel 2020, riceverà presto una seconda stagione dell'anime!