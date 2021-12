The Greatest Demon Lord is reborn as a Typical Nobody: l'anime si mostra nel primo trailer

La serie di graphic novel The Greatest Dremon Lord is Record as a Typical Nobody ideata da Myojin Kato, che consta attualmente di 8 volumi, riceverà presto una trasposizione animata ad opera degli studi Silver Link e Blade. Vediamo insieme tutti i dettagli della produzione diffusi insieme al primo trailer ufficiale.

Il video promozionale presente in cima alla notizia è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’opera, rivelando anche la finestra d’uscita del primo episodio, fissata per il mese di aprile 2021. Oltre a dare un assaggio dello stile scelto per l’adattamento animato dei romanzi, simile al manga edito da Square Enix, è stata rivelata la prima key visual ufficiale, con Ard, Ireena e Ginny, che trovate in fondo alla pagina.

A dirigere l’anime è stato chiamato Mirai Minato, mentre Takayuki Noguchi si è occupato di rivisitare i character design originali di Sao Mizuno per i processi di animazione, e Yuta Yoshiyama ricopre il ruolo di direttore artistico. Ulteriori dettagli riguardano la conferma del cast dei doppiatori, con Toshinari Fukamachi nel ruolo di Ard, Wakana Maruoka e Hina Yomiya come Ireena e Ginny, mentre le secondarie Sylphy e Olivia hanno rispettivamente le voci di Ayaka Ohashi e Mie Sonozaki. In fondo alla pagina trovate anche i design dei personaggi sopracitati.

Di seguito riportiamo anche la descrizione ufficiale della serie: “Nel corso della sua precedente esistenza era conosciuto come Demon Lord Varvatos, un potente sovrano utilizzatore della magia. Ma la perdita dei suoi amici e cari lo lasciarono solo nella sua scalata al potere, per questo negli attimi precedenti alla sua morte, Varvatos lanciò un incantesimo di reincarnazione, per avere una seconda possibilità, e avere una vita normale. Non sembravano esserci problemi all’inizio, essendo rinato millenni dopo come l’umile Ard. Sfortunatamente però i suoi ricordi sono rimasti intatti, e non sa quanto sia andato perduto nel corso degli anni, un fatto che potrebbe costargli la tranquillità della sua nuova vita.”



