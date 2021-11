In the Heart of Kunoichi Tsubaki: trailer e finestra d'uscita per il nuovo anime Aniplex

Il distributore giapponese Aniplex ha recentemente annunciato che lo studio d'animazione CloverWorks è attualmente al lavoro sulla serie anime In the Hearts of Kunoichi Tsubaki. Andiamo alla scoperta di trailer e data d'uscita per la trasposizione del manga di Soichiro Yamamoto.

Dal manga serializzato dal 2018 sulla rivista Monthly Shonen Sunday, meglio nota come Gessan, nel 2022 arriverà un adattamento animato firmato CloverWorks. La notizia è stata diffusa da Aniplex, sul cui canale YouTube ufficiale è stato pubblicato il primo teaser trailer della serie anime.

Conosciuto come il "manga comico vietato ai ragazzi", In the Heart of Kunoichi Tsubaki segue le vicende della protagonista Tsubaki, la quale vive in un villaggio in cui vige una severa regola: le donne non possono avere contatti con gli uomini. La kunoichi, che è la migliore studentessa della scuola, prova però una certa curiosità verso il genere maschile.

Lo staff al lavoro su questa serie anime include figure di rilievo come il direttore Takuhiro Kadochi, regista di My Hero Academia, Konomi Shugo, in qualità di responsabile dello script, e Yosuke Okuda, come character designer. La composizione delle musiche è nelle mani di Yusuke Shirato.

In patria, il manga di In the Heart of kunoichi Tsubaki è un vero successo, con un cumulativo di oltre 10 milioni di copie in circolazione per soli cinque volumi attualmente pubblicati. Vi lasciamo ai dati dell'industria anime del 2020 e alla polemica cinese sull'anime AMAIM Warrior at the Borderline.