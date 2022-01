In the Heart of Kunoichi Tsubaki: uscita, visual e cast per l'anime di CloverWorks

Nel corso di una live streaming dedicata, il distributore giapponese Aniplex ha presentato l'adattamento anime di In the Heart of Kunoichi Tsubaki attraverso un teaser trailer e una key visual promozionale. Inoltre, sono stati diffusi ulteriori dettagli sul cast della serie.

Il video promozionale della trasposizione animata dell'opera di Soichiro Yamamoto porta gli spettatori nel mondo ninja della serie e consente di fare conoscenza con le sue protagoniste femminili. In the Heart of Kunoichi Tsubaki è animato dallo studio CloverWorks e debutterà nel mese di aprile 2022.

Oltre al trailer e al mese di uscita, è stata anche presentata una key visual, accompagnata da informazioni sul cast. A doppiare Tsubaki, Sazanka e Asagao, nel voice cast originale, saranno Yuko Natsuyoshi, Miyari Nemoto e Saiyumi Suzushiro. A dirigere la serie sarà Takuhiro Kadochi, con Konomi Shugo come responsabile delle sceneggiature.

In the Heart of Kunoichi Tsubaki racconta la storia dell'omonima protagonista, la migliore studentessa shinobi della sua scuola. La giovane kunoichi vive in un villaggio di sole donne, su cui vige la regola di non poter avere contatti con gli uomini. La curiosità della protagonista Tsubaki, però, non ha eguali.



Il manga di Yamamoto è stato lanciato sulla rivista Monthly Shonen Sunday di Shogakukan nel 2018, e al momento sono stati pubblicati sei volumetti manga, di cui vi sono oltre 10 milioni di copie in circolazione.

Il manga di Yamamoto è stato lanciato sulla rivista Monthly Shonen Sunday di Shogakukan nel 2018, e al momento sono stati pubblicati sei volumetti manga, di cui vi sono oltre 10 milioni di copie in circolazione.